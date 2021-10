Francesca Bandinelli è intervenuta alla CMIT TV per parlare soprattutto del futuro di Dusan Vlahovic lontano dalla Fiorentina

Le parole di Commisso hanno fatto scoppia il caso Vlahovic. Il rinnovo dell’attaccante è lontano e l’addio sembra probabile. A parlarne alla CMIT TV è Francesca Bandinelli: “La mossa di Commisso è da vedere come totale, assoluta trasparenza nei confronti della città e della tifoseria. Il presidente si è rivolto a loro, raccontando chiaramente le difficoltà. Il presidente ha parlato con il calciatore che gli ha detto di doversi concentrare sul campo. Allora è andato dall’agente che gli ha risposto di parlare con il ragazzo. Ciò ha spinto il presidente a fare chiarezza con la piazza”.

VIA A GENNAIO – “Vlahovic ha un contratto fino al 2023, ad ogni sessione che passa, il calciatore si svaluta. Dal 1° gennaio 2023 il calciatore può accordarsi con un altro club a zero. La prossima sessione è l’ultima per evitare le beffa. Il presidente ha parlato della professionalità del calciatore che non è in discussione. Se Vlahovic, come successo ad altri calciatori, non dovesse segnare per qualche giornata, il banco di prova diventa doppio”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

FIRENZE – “In questo momento prevale l’amore per la maglia, non il contenuto. Da anni non ci innamoriamo più di un solo calciatore. Bisognerà però vedere sempre l’impegno e il sudore capace di fare la differenza. E’ evidente che uno spettatore può fraintendere un banale atteggiamento: tocca a Vlahovic far vedere una maturità superiore alla sua età ed essere impermeabile a tutto. Se è una mossa del procuratore che non condivide, allora esca allo scoperto.

RIBALTONE RINNOVO – “Ci credo molto poco. Se mi chiedi se mi giocherei un centesimo sulla permanenza di Vlahovic, in questo momento mi tengo il centesimo”.

Fiorentina, Bandinelli sui cori razzisti: “Il club darà Daspo a vita ai responsabili”

NICO GONZALEZ – “E’ il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. E’ un calciatore divertente, regala allegria, può entusiasmare la città. In questo momento, con questa rosa, l’alternativa a Vlahovic è Kokorin, un giocatore che sta faticando molto. Però Italiano ha intravisto la possibilità di accentrarlo. Lo ha fatto contro la Roma”.

CORI RAZZISTI – “La città è in attesa. Per quanto ci è sembrato di ricostruire è stato un gruppo sparuto. Gesto da condannare, come i cori di discriminazione territoriale. Non so se si arriverà alla chiusura del settore, so che la giustizia ordinaria si sta avvalendo anche delle testimonianze degli steward, delle immagini delle telecamere. Si stanno vagliando alcune posizioni. La presa di posizione dura della proprietà è stata condivisibile. Al di là delle sanzioni, il Daspo a vita glielo darà la Fiorentina”.