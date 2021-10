Juventus, svolta per il pupillo di Allegri: c’è l’accordo di massima

La Juventus è pronta a concludere un’operazione decisamente interessante che fa felice Massimiliano Allegri. C’è l’accordo di massima

La Juventus lavora intensamente sul calciomercato, tra entrate e uscite. In questa parte dell’anno, il tema caldo è inevitabilmente quello legato ai rinnovi di contratto. Non solo Paulo Dybala, di cui vi abbiamo riportato lo stato della trattativa nei dettagli, nelle ultime ore. Un altro pupillo di Massimiliano Allegri, infatti, si avvicina alla firma e non è banale per il futuro dei bianconeri sul campo. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, che anche in questa stagione sta mettendo in luce grandi qualità e sta risultando decisivo per la sua Juve: ora la svolta è sempre più vicina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic è un caso sul mercato, ma i numeri parlano: nessuno come lui

La Juventus blinda Cuadrado, pupillo di Allegri: le ultime sul rinnovo

Il colombiano è uno dei primi che potrebbe rinnovare a breve. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, ci sarebbe già un’intesa di massima tra Alessandro Lucci e Federico Cherubini. Il terzino, fondamentale per dribbling, qualità tecniche e duttilità, potrebbe rinnovare per un anno con opzione per quello successivo. Restano solo da limare gli ultimi dettagli per una pedina fondamentale per presente e futuro della Juventus.