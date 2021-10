Vlahovic è un caso sul mercato, ma i numeri parlano: nessuno come lui

Dusan Vlahovic è un caso sul mercato, con la Juventus piombata su di lui, ma i numeri parlano chiaro: nessuno come lui in Serie A

Nell’estate in cui la Serie A ha perso tanti dei suoi gioielli più preziosi, non si è mosso Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta dimostrando di essere uno dei migliori prospetti a livello mondiale e, dopo i recenti avvenimenti, l’addio alla Fiorentina appare inevitabile al termine della stagione. Il comunicato di Rocco Commisso riguardo al rinnovo del classe 2000, infatti, ha implicitamente informato i tifosi viola che la volontà del giocatore è quella di andare in una big in estate. Su Vlahovic, poi, c’è l’ombra della Juventus. Nel frattempo, i dati relativi alla Serie A danno ragione al numero ‘9’ viola: nessuno come lui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Vlahovic domina la Serie A, è il miglior marcatore nell’anno solare

Mentre si continua a parlare di Dusan Vlahovic in chiave mercato, con il rinnovo sfumato con la Fiorentina, l’agenzia di statistica ‘Opta’ riporta un dato molto significativo: nell’anno solare 2021 l’attaccante serbo è stato il miglior marcatore della Serie A. Con 21 reti, infatti, è Vlahovic l’attaccante più prolifico del campionato italiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

21 – Dusan #Vlahovic has scored the most goals (21) in Serie A in 2021. Predator. pic.twitter.com/MpOxA4ZeKv — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 5, 2021

Un dato che mette in evidenza ancora una volta la qualità del numero ‘9’ viola, capace di stare davanti a grandi cannonieri come Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile (17 reti per entrambi). Il futuro di Vlahovic resta incerto, ma quel che certo è che finché resterà in Serie A sarà uno dei grandi protagonisti del campionato.