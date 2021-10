Calciomercato Milan, addio Kessie: il messaggio dell’agente

Milan, continua a tenere banco il caso Kessie: rinnovo sempre più difficile per l’ivoriano, parla l’agente del centrocampista.

Milan che ieri sera, a Bergamo con l’Atalanta, ha ribadito con forza la sua candidatura per lo scudetto. I rossoneri fanno sul serio e la vittoria per 3-2 in casa dei nerazzurri li pone al secondo posto in classifica davanti all’Inter e a due punti di distanza dal Napoli. Ma nella squadra di Pioli c’è una questione che agita ed è quella del futuro di Franck Kessie, su cui Maldini ha parlato ieri in maniera piuttosto chiara. Al momento, c’è ancora distanza tra le parti e il rinnovo si va complicando. L’ipotesi dell’addio prende sempre più corpo.

Addio Kessie, l’agente glissa: le dichiarazioni

Al ‘Gewiss Stadium’, ieri sera, era presente anche George Atangana, l’agente del centrocampista ivoriano. Interpellato da ‘QSVS’, il procuratore ha evitato di rispondere a domande sul suo assistito: “Il rinnovo? Chiedete ai dirigenti, sono qui per la partita”, ha affermato. Il braccio di ferro continua.