Maldini annuncia che il Milan c’è per lo scudetto e allo stesso tempo conferma che dopo la sosta ci saranno diversi ritorni

Paolo Maldini ai microfoni di ‘DAZN’ commenta i tempi caldi della gara tra Atalanta e Milan, sfida da vertice tra due squadre lanciate per le prime posizioni di classifica. Rossoneri che, però, potrebbero puntare a un risultato migliore rispetto all’anno scorso. “Non ci tiriamo indietro dalla corsa scudetto: siamo arrivati secondi l’anno scorso, quindi l’idea è migliorarsi. Tra vincere e posizionarsi bene, però, ci sono delle differenze: sappiamo cosa serve per fare questo step in avanti, però. Nel 2019 pensavamo che tutto fosse da distruggere e siamo riusciti a risorgere, ma il ricordo più vivo è l’ultimo con la qualificazione in Champions League“.

Maldini è sicuro: “Sappiamo cosa serve per lo Scudetto”

“Ho sempre molte emozioni durante una partita, poi avendo fatto gol Daniel è stato anche più emozionante. Conosco bene le sue difficoltà perché le ho vissute anch’io. Kessie? C’è una gestione rispetto alla partita che si affronta, noi mettiamo i migliori in campo. Pioli fa le scelte in campo, noi pensiamo agli aspetti contrattuali”.

Infine, gli infortunati: “Ibrahimovic vorremmo riaverlo dopo la sosta: non ha lesioni, ma solo un fastidio al polpaccio. Anche Giroud, che ha un dolore alla schiena, Bakayoko e Krunic torneranno dopo la sosta. Messias oggi è in panchina”.