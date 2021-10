Atalanta-Milan, ennesimo forfait ufficiale a pochi minuti dal match

Mistero a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Milan: arriva un forfait ufficiale di uno dei protagonisti

Tutto pronto per il big match che farà da posticipo del settimo turno di Serie A, quello che vedrà l’Atalanta ospitare il Milan. A pochi istanti dal fischio d’inizio, però, arriva un nuovo e clamoroso forfait: Rafael Toloi, infatti, non è presente nella distinta ufficiale consegnata dai bergamaschi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrale campione d’Europa con la Nazionale era stato convocato da Gian Piero Gasperini, ma non prenderà parte al match. Tante sono le assenze che hanno colpito anche Stefano Pioli, costretto a fare a meno ancora sia di Giroud che di Ibrahimovic.