I nostri utenti non hanno dubbi: vittoria schiacciante per il bomber di gennaio è stato il più votato nel sondaggio, proposto su Twitter

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sarà ancora Ante Rebic la punta centrale del Milan, nella sfida contro l’Atalanta. Anche stasera, a Bergamo, Zlatan Ibrahimovic non sarà tra i convocati, al pari di Olivier Giroud. Continua dunque la sfortuna per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno dei suoi due centravanti. Pellegri è a disposizione e pronto a dare una mano alla squadra qualora ce ne fosse bisogno. E’ evidente, però, che non può essere l’ex Monaco l’attaccante di riferimento in casa Milan. La speranza è di riabbracciare sia Ibrahimovic che Giroud già dopo la sosta ma guardare al futuro appare un obbligo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rischio esonero in Serie A | Si scalda Giampaolo

Nel consueto appuntamento con il sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, abbiamo chiesto ai nostri utenti chi sarebbe il rinforzo ideale in attacco, a gennaio, per il Milan. Il più votato è stato Mauro Icardi, con il 44,2% delle preferenze. Più staccati Lacazette (23,1%), Scamacca (19,2%) e Jovic (13,5%).