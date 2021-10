Calciomercato, rischio esonero in Serie A | Si scalda Giampaolo

Non decolla l’avventura in Serie A di Thiago Motta. Il suo Spezia è stato battuto 4-0 dal Verona. Sono fin qui solo quattro i punti in classifica

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo le ottime prove contro Juventus e Milan, che non hanno però portato punti, lo Spezia crolla al Bentegodi. I liguri sono stati battuti con un netto 4 a 0 dal Verona di Igor Tudor. Paga il cambio in panchina, in casa gialloblu, dove i punti in classifica sono adesso 8, frutto di due successi e due pareggi. Il croato è dunque fin qui imbattuto e con uno dei migliori attacchi della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, poker Verona sullo Spezia | Sampdoria-Udinese finisce 3-3

Per lo Spezia, invece, il 4-0 di oggi rappresenta il terzo ko consecutivo. I liguri restano a quattro punti in classifica, in piena zona retrocessione. Il bilancio non è per nulla buono per Thiago Motta: dopo sette partite, è arrivato solamente un successo contro il Venezia e un pari col Cagliari. I gol realizzati sono otto, quelli subiti ben 19. Lo Spezia ha così, attualmente, la peggiore difesa del campionato.

E’ evidente che la sosta, per le nazionali, potrà servire per riflettere sulla posizione di Thiago Motta. Il bilancio del tecnico è chiaramente negativo e un cambio di rotta dello Spezia non si può escludere. Sono diversi i mister attualmente senza contratto che potrebbero raccogliere l’eredità dell’ex centrocampista, a partire da Giampaolo, accostato anche all’Udinese. Tra gli allenatori in cerca di un nuovo progetto ci sono anche Donadoni e Iachini.