E’ scontento all’Inter: addio gratis, Marotta risparmia 16 milioni

Non sono tutte rose e fiori in casa Inter dopo la preziosa vittoria in rimonta in casa del Sassuolo. Possibile addio a gennaio per lo scontento di Inzaghi

L’Inter alle prese con la grana Alexis Sanchez dopo la sofferma vittoria in rimonta sul campo del Sassuolo. L’attaccante non è stato utilizzato per tutti i 90 minuti di gioco al Mapei Stadium e si è sfogato con un post enigmatico suisocial al termine del match. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al momento l’ex Manchester United è la quarta scelta di Simone Inzaghi nello scacchiere offensivo dei campioni d’Italia e, complici anche i soliti problemi fisici, non è ancora sceso in campo da titolare nella stagione in corso.

Calciomercato Inter, Sanchez verso l’addio? Gli scenari per gennaio

Solo spezzoni di partita e un assist per Dzeko nel tennistico 6-1 al Bologna: troppo poco per chi vuole ritagliarsi uno spazio importante ed essere protagonista. ‘El Nino Maravilla’ non verrà comunque multato dal club nerazzurro per lo sfogo social, anche se si addensano nuove nubi sul suo possibile addio all’Inter nella finestra di gennaio come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La dirigenza di Viale della Liberazione, infatti, non si opporrebbe ad un’eventuale partenza di Sanchez se fosse quest’ultimo a chiederlo in caso di offerte. L’Inter potrebbe anche pensare di liberare e rescindere il contratto del giocatore cileno, visto che non comporterebbe una minusvalenza sul bilancio. Al contrario, la società di Zhang risparmierebbe i 7 milioni di euro netti all’anno d’ingaggio (al lordo quasi 11 milioni) fino al 2023 del classe ’88, facilitando il divorzio attraverso un possibile accordo per la buonuscita. Saranno mesi importanti per Sanchez da qui alla fine dell’anno, con l’attaccante che potrebbe forzare il cambio di maglia de dovesse continuare a non aver spazio nell’undici di Inzaghi.