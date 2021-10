Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: colpo gratis di Marotta

Con il ritorno di Massimiliano Allegri, Federico Bernardeschi sembra aver assunto nuovamente un ruolo piuttosto importante mentre spuntano voci di mercato

Terza vittoria di fila in campionato per la Juventus che sbanca l’altra metà di Torino in un derby risolto solo nei minuti finali da una prodezza di Locatelli. Anche contro i granata c’è stato spazio dal 1′ minuto per il redivivo Federico Bernardeschi, tornato ad essere un calciatore importante per i bianconeri con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Al netto dei soliti alti e bassi, il polivalente esterno della Nazionale sta provando a calarsi nella realtà del nuovo allenatore, riuscendo così a ritagliarsi spazio e ruolo più importanti rispetto al recente passato con Pirlo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, assalto Inter a Bernardeschi

Bernardeschi continua a mancare però dal punto di vista della continuità di rendimento, e di fatto in bianconero non ha mai effettuato quel salto di qualità che ieri era richiesto. Per queste ragioni dalla Spagna ‘Fichajes.net’, alimenta anche voci relative al mercato con l’Inter alla finestra. Con l’eventuale rinnovo di Insigne i nerazzurri rimarrebbero a bocca asciutta, motivo per cui Marotta virerebbe poi le proprie attenzioni sullo stesso Bernardeschi come piano B. L’Inter cercherebbe di sfruttare la situazione di incertezza sull’esterno bianconero, che ha il contratto in scadenza, per lanciare un’offensiva con cui ottenere la prossima estate i suoi servizi, rafforzando così la propria trama offensiva con un calciatore a caccia della propria versione migliore.