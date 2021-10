Scambio alla pari con Skriniar | Addio Juventus, va all’Inter

Nuovo scambio in vista in ottica calciomercato Inter. Richiesto Skriniar in un affare che coinvolge anche la Juventus

Votato ‘Man of the Match’ nella gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il difensore centrale Milan Skriniar si sta confermando una colonna portante dell’Inter anche dopo il cambio di allenatore da Conte a Inzaghi. Non sorprende, quindi, che i top club di tutta Europa abbiano messo di nuovo gli occhi su di lui in chiave calciomercato. I nerazzurri non vorrebbero privarsi del nazionale slovacco, ma i problemi economici della famiglia Zhang potrebbero costringerli a nuove cessioni dolorose dopo quelle di Hakimi e Lukaku. L’ex Sampdoria piace soprattutto in Premier League ed in particolar modo il Manchester United sarebbe interessato a portarlo in Inghilterra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, van de Beek per Skriniar

Secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, però, i Red Devils avrebbe proposto uno scambio alla pari con Donny van de Beek, centrocampista che non trova spazio con Solskjaer e che da tempo è nel mirino della Juventus. L’olandese piace a Inzaghi e alla dirigenza interista, che potrebbe essere costretta a rimpiazzare Brozovic in scadenza di contratto in quel ruolo, ma in Viale della Liberazione non c’è alcuna intenzione di imbastire uno scambio. Nessuno è incedibile, ma Skriniar lascerà Milano soltanto a fronte di offerte faraoniche da almeno 60 milioni di euro.