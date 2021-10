Lo scambio che infiamma il calciomercato: Milan ‘scippato’ in Serie A

Alla lista delle partenze di casa Chelsea potrebbe aggiungersi anche Hakim Ziyech che piace in Serie A. Spuntano due opzioni

Il Chelsea campione d’Europa in carica punta quest’anno anche a tornare al successo in patria, e per farlo si è affidato al ritorno di Romelu Lukaku. Un colpo da novanta che ha contribuito ad innalzare il tasso qualitativo di un attacco già ricchissimo di varietà, scelte e talento. Non mancano infatti le opzioni offensive per Tuchel, che ha recentemente rilanciato Timo Werner, ma che spesso deve fare scelte ‘dolorose’ dal punto di vista delle esclusioni eccellenti. Tra i big che stanno giocando meno c’è Hakim Ziyech, che già lo scorso anno non è sembrato in linea al 100% con i dettami del tecnico tedesco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: colpo gratis di Marotta

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Bocciatura Juventus, la certezza: “Ad Allegri non piace”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Milan e Napoli per Ziyech: spunta anche Insigne

Ziyech non è quindi fin qui riuscito a mostrare la versione migliore di se stesso alla corte di Tuchel, e secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, qualora le sue prestazioni continuassero ad andare in questa direzione l’ex Ajax potrebbe cambiare club. Il fantasista ‘Blues’ potrebbe finire anche in Serie A al Milan, società che lo aveva già osservato nei mesi scorsi, o al Napoli con Insigne, che lavora al rinnovo contrattuale, a fare nel caso il percorso inverso a Londra in uno scambio nella prossima sessione di mercato. In questo caso i rossoneri, che tanto lo avevano seguito, rimarrebbero tagliati fuori.