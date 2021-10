Calciomercato, Napoli-Insigne: parti vicine! | Ecco l’offerta!

Il Napoli e Lorenzo Insigne sono sempre più vicini. Ecco l’offerta presentata da De Laurentiis, che ieri, come hanno testimoniato le immagini di Calciomercato.it, ha incontrato l’agente del calciatore

Come raccontato, in esclusiva da Calciomercato.it, ieri è stata una giornata importante per il futuro di Lorenzo Insigne. L’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, ha incontrato a pranzo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo chiaramente il rinnovo dell’attaccante: il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ieri è ufficialmente partita la trattativa che dovrebbe portare alla firma di Insigne.

Anche il ‘Corriere dello Sport’, in edicola stamani, conferma il disgelo tra le parti: il prolungamento sarebbe davvero vicino. Sul piatto sarebbe, così, finito un ricco quinquennale a cinque milioni di euro netti a stagione, che inevitabilmente avvicina la firma.