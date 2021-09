Non solo Insigne: Giuntoli annuncia in diretta il doppio colpo

In casa Napoli il rinnovo di Insigne resta un tema caldo: a riguardo si è espresso il ds azzurro Giuntoli, che ha parlato anche di Anguissa

Tra i big della Serie A in scadenza di contratto nel 2022 c’è Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha ancora rinnovato il proprio accordo con gli azzurri, ma sembrano esserci segnali importanti. Calciomercato.it ha documentato l’incontro tra l’agente del giocatore e il presidente De Laurentiis. Incontro che è stato certamente un segnale per il rinnovo del classe 1991. E in merito al prolungamento, così ha parlato il ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di ‘Sky Sport’: “In questo momento stiamo parlando con l’agente, c’è un clima disteso, siamo fiduciosi, ma sia noi che Lorenzo siamo concentrati sul campo e a fare il bene del Napoli, poi vedremo”.

Giuntoli ha parlato anche di un possibile riscatto anticipato di Frank Zambo Anguissa dal Fulham: “Il giocatore è nostro fino a giugno ed il riscatto è fissato, in questo momento nessuno ce lo può togliere. Mettere soldi prima è assurdo se si possono mettere dopo”.