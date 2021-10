Van de Beek sta trovando poco spazio al Manchester United. Possibile un addio a gennaio: attenzione alle piste Milan e Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus in pole per il giovane bomber: l’amicizia che beffa Inter e Milan

Sarebbe dovuta essere la stagione del rilancio ma fin qui le cose non sono cambiate per Doony van de Beek. Il centrocampista olandese classe1997, con la maglia del Manchester United, ha giocato solamente 45 minuti in Champions League e sei in Premier League, oltre che la partita di EFL Cup. Davvero troppo poco.

Il calciatore – come riportano i media inglesi – sta davvero perdendo la pazienza. Facile ipotizzare un suo addio durante il calciomercato di gennaio. D’altronde le squadre pronte a dargli un’opportunità non mancano di certo. La Serie A, ad esempio, potrebbe davvero essere il giusto posto dove rilanciarsi.

LEGGI ANCHE >>> Mossa e contromossa tra il Milan e Kessie: sospetto e nuovo ultimatum

Van de Beek potrebbe il profilo giusto per il Milan, che deve far i conti con la possibile partenza di Franck Kessie. L’olandese, inoltre, non farebbe fatica a guadagnarsi una maglia da titolare alla Juventus, dove si è alla ricerca costante di qualità in mediana. E’ evidente, che come successo per Pjanic, servirà qualcuno che faccia spazio e il candidato numero uno resta sempre Ramsey, che potrebbe fare il percorso inverso, tornando a giocare in Inghilterra. Per van de Beek non si possono comunque escludere altre piste, che potrebbero portarlo anche in Spagna.