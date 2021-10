Mossa e contromossa tra il Milan e Kessie: sospetto e nuovo ultimatum

Franck Kessie e il Milan non sono ancora arrivati a una fumata bianca per il rinnovo del contratto. Il punto e le pretendenti in lizza per il centrocampista

Il Milan prosegue il suo progetto tecnico-tattico con risvolti positivi sul campo, al netto della sconfitta contro l’Atletico Madrid, ingiusta per quanto visto a San Siro. I rossoneri, però, devono fare i conti anche con il calciomercato e con i risvolti che potrebbero prendere il sopravvento nel prossimo futuro. Il caso relativo il rinnovo di Franck Kessie continua a tenere banco sulle scrivanie rossonere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La dirigenza aveva ottenuto il via libera per spingersi in alto con l’offerta per la permanenza dell’ivoriano, in scadenza a giugno 2022: 6,5 milioni di euro sul tavolo. Non abbastanza, non per Kessie che ha sparato una richiesta di 8 milioni di euro. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe esserci dietro una big internazionale: il solito PSG, ma anche il Liverpool. Di certo, la situazione è sempre più intricata e le prestazioni del mediano sul campo non ne giovano.

Si stringono i tempi per il futuro di Kessie: la mossa del Milan

Il Milan ora è già a un bivio decisivo per stabilire il futuro dell’ex Atalanta. I rossoneri, infatti, vogliono avere le idee chiare sull’ivoriano e in tempi di certo non lunghi. Alla luce delle cifre e delle posizioni, più giorni passano più è complicato che Kessie rinnovi. Le prossime settimane in tal senso saranno già decisive e suonano come un ultimatum da parte della società: se non dovesse arrivare il prolungamento, sarà pianificata la cessione a gennaio. Il Milan non aspetta e detta le sue regole: il futuro di Kessie è sempre più in bilico.