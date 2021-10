Inter e Milan a duello per il bomber di Champions: cifre alle stelle

Inter e Milan non restano a guardare sul calciomercato e vanno a caccia del giovane bomber. I dettagli e le cifre dell’operazione

Inter e Milan non si fermano, nonostante le difficoltà economiche degli ultimi mesi. Al netto dei recenti passi falsi, le due squadre hanno evidenziato un buon rendimento sul campo, soprattutto in Serie A, dove si attestano tra i primi posti in classifica. Le due squadre, quindi, sono gomito a gomito nel campionato italiano, un duello che potrebbe replicarsi anche sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Rosso record per l’Inter, Antonello assicura: “Il peggio è alle spalle”

Le due squadre milanesi, infatti, hanno messo gli occhi su un talento che sta esplodendo in Portogallo come in Europa e strabiliando per la facilità con cui va in rete. Stiamo parlando di Darwin Nunez. Il bomber classe 1999 ha impressionato con una doppietta nella partita di Champions League contro il Barcellona. Un ragazzo che fa parlare di sé e che ha un grande avvenire davanti: le big italiane sono pronte a darsi battaglia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Allarme Barella, la mossa di calciomercato che spaventa l’Inter

Inter e Milan non stanno a guardare: duello sul calciomercato

Non è stato un Barcellona brillante, è vero, ma Darwin Nunez non ha perso l’occasione di trascinare il suo Benfica con una doppietta. Per lui 2 gol in 2 partite in Champions League, 4 in 5 partite nel campionato portoghese. Un nome che piace non poco a Inter e Milan, come riporta ‘Record’, ma su cui c’è anche l’Atletico Madrid. Le ottime prestazioni del classe 1999, però, fanno inevitabilmente schizzare alle stelle la sua valutazione. Si parla già di cifre attorno ai 40 milioni di euro: vedremo se, al netto delle possibili cessioni, Inter e Milan riusciranno a sferrare l’attacco decisivo.