Allarme Barella, la mossa di calciomercato che spaventa l’Inter

Allarme Barella per l’Inter: la mossa di calciomercato spaventa la società nerazzurra, tutti i dettagli

C’è Franck Kessie nel mirino del Psg ma non solo. Il club francese guarda con attenzione a quel che accade in Serie A e punta uno dei migliori talenti del nostro campionato. A riferirlo è ‘sportmediaset.it’, secondo cui Leonardo starebbe puntando Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter anche quest’anno sta fornendo prestazioni ottime e su di lui si sono accesi i riflettori delle big europee.

Lo sa bene il club nerazzurro che proprio per questo vorrebbe blindare l’ex Cagliari con il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024, e adeguamento dell’ingaggio. La dimostrazione di come Barella rappresenti un perno centrale del progetto interista anche se il rosso di bilancio ufficializzato oggi (oltre 250 milioni) impone al club qualche riflessione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, il Psg su Barella: le cifre

Di certo rispetto a Kessie, Barella dovrà essere pagato lautamente dal Paris Saint-Germain. Si parte da una valutazione di almeno sessanta milioni di euro per il campione d’Europa, una cifra che potrebbe ancora lievitare verso l’alto nel caso in cui il calciatore confermi le sue qualità anche in Champions League.