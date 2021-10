Juventus in pole per il giovane bomber: l’amicizia che beffa Inter e Milan

La Juventus resta in pole per il giovane bomber Lucca del Pisa, l’amicizia con Claudio Chiellini può beffare Inter e Milan

Ormai non è più un mistero che gli occhi della Serie A sono puntati su Lorenzo Lucca, giovane bomber del Pisa messosi in bella mostra in questo inizio di stagione. Cinque gol e un assist in sei presenze di Serie B. Il classe 2000 sta confermando la sua crescita conquistando consensi e interessi di mercato. Juventus, Milan e Inter sembrano pronte a darsi battaglia nelle prossime sessioni, ma i bianconeri possono partire favoriti grazie a diversi fattori.

Nella corsa al giovane bomber, valutato circa 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe essere favorita dall’amicizia che lega la sua dirigenza a Claudio Chiellini, gemello di capitan Giorgio e Ds dei toscani. Per facilitare l’eventuale trattativa, i bianconeri potrebbero inserire il riscatto del terzino Beruatto da parte dei nerazzurri.