CM.IT | Roma, le cifre e gli ultimi dettagli sul rinnovo di Pellegrini

Accordo tra la Roma e Pellegrini per il rinnovo del contratto: ecco le cifre e gli ultimi dettagli

Come vi abbiamo anticipato ieri, è stata una giornata decisiva per il rinnovo di Pellegrini: gli agenti del capitano della Roma hanno incontrato Tiago Pinto per definire la trattativa. L'accordo è stato raggiunto e l'annuncio è previsto nelle prossime ore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il centrocampista è pronto un nuovo contratto di cinque anni da circa 4 milioni di euro d'ingaggio a stagione, con bonus.

Mourinho e i tifosi giallorossi stanno per essere accontentati: manca solo il via libera definitivo dei Friedkin per le firme, che potrebbe arrivare già in settimana. Pellegrini e la Roma ancora insieme a lungo.