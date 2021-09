Si avvicina alla conclusione la trattativa tra Lorenzo Pellegrini e la Roma per il rinnovo di contratto: oggi può essere una giornata decisiva

Lorenzo Pellegrini e la Roma. Un matrimonio destinato a continuare e vivere presto un altro ‘sì’. La lunga trattativa tra il club giallorosso e il suo capitano dovrebbe arrivare presto a una conclusione, che sarà positiva visto qual è sempre stato l’obiettivo di entrambe le parti: il rinnovo. Il contratto del centrocampista della Nazionale ad oggi scade a giugno 2022, ma – come vi abbiamo sempre raccontato – la volontà sia del giocatore che della Roma è stata sempre quella di continuare insieme. Nelle ultime due stagioni la clausola rescissoria da 30 milioni è sempre stata potenzialmente pericolosa per i giallorossi, che però potevano contare sul legame di Pellegrini con la squadra e la città.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di come per la firma mancasse davvero poco, con cifre giustamente più elevate per quello che è stato il grande apporto in campo in termini di leadership e numeri di Pellegrini. E un Mourinho che non perde mai occasione di ribadire la sua importanza (“Come lui non ce ne sono altri, il derby cambia totalmente con la sua assenza. E se avessi altri due Pellegrini giocherebbe tutti e tre insieme”). Anche Tiago Pinto ha confermato le buone sensazioni sul rinnovo del numero 7, dicendo prima del derby che non c’era altro da aggiungere. Come raccolto da Calciomercato.it e twittato alle 12.17, quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva, in quanto è previsto un nuovo incontro tra il dirigente portoghese e gli agenti di Pellegrini. C’è fiducia che si arrivi definitivamente a dama entro breve.