Calciomercato Roma, Pellegrini vicinissimo al rinnovo: le ultime

Lorenzo Pellegrini si avvicina alla permanenza alla Roma. Il rinnovo di contratto è sempre più vicino

Lorenzo Pellegrini si sta configurando, stagione dopo stagione, come un vero e proprio simbolo della Roma. Il centrocampista sta riuscendo a imporre la sua qualità sulla trequarti, dimostrando eccelse doti sia in costruzione che soprattutto in rifinitura e anche nei calci piazzati. Un punto di riferimento assoluto per la Roma, anche nel nuovo corso di José Mourinho. E la cui strada sul calciomercato potrebbe non essere distante da quella giallorossa, per nulla. Nonostante tutti gli interessamenti in Italia e all’estero per il calciatore, infatti, la volontà è quella di rimanere a Roma. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Roma, il rinnovo di Pellegrini a un passo: i dettagli

Lorenzo Pellegrini e la Roma, una storia d’amore che è destinata ad andare avanti anche nelle prossime stagioni. Il centrocampista è in scadenza nel 2022, ma già nelle scorse settimane ci sono stati degli incontri interlocutori per ragionare sul futuro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, ora il rinnovo è vicinissimo per il trequartista. La firma ci sarà presto, c’è voglia di proseguire il matrimonio insieme. L’ingaggio del calciatore dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni di euro. Le sensazioni ora sono molto positive per la fumata bianca: si attende solo la firma per suggellare l’accordo tra il centrocampista e la sua Roma.