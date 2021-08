Calciomercato Roma, incontro per Pellegrini

In casa Roma si lavora su diversi fronti tra entrate ed uscite, senza dimenticare il capitolo rinnovi con Lorenzo Pellegrini sotto i riflettori. Incontro interlocutorio

La nuova Roma targata José Mourinho è pronta a continuare con il suo capitano, ovvero Lorenzo Pellegrini. I giallorossi sono infatti impegnati su più fronti sia in entrata che in uscita: dalla cessione di Edin Dzeko verso l’Inter alla sostituzione dello stesso bosniaco con un nuovo centravanti senza dimenticare il capitolo rinnovi trattato a parte. In quest’ultimo caso va sempre monitorata proprio la situazione legata allo stesso Pellegrini che ha l’accordo in scadenza 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella giornata odierna la stessa Roma si è incontrata con gli agenti del centrocampista giallorosso classe 1996 per discutere del rinnovo. Ad ogni modo si è trattato solamente di un incontro interlocutorio, utile anche a mettere una base, anche se complessivamente la compagine capitolina procede tranquillamente e senza fretta.