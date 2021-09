CM.IT | Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: nuovo incontro, le ultime

In casa Roma proseguono i negoziati per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, nuovo incontro andato in scena oggi: gli aggiornamenti.

Come raccontato in queste settimane dalla redazione di Calciomercato.it, il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è sempre più vicino. Prosegue il dialogo tra le parti, quest’oggi è andato in scena a Trigoria un nuovo incontro, dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane, il cui esito non è stato definitivo, ma i segnali per il prolungamento del contratto del giocatore, elogiato da Mourinho, sono incoraggianti.

Tiago Pinto, general manager giallorosso, come detto ha incontrato i rappresentanti del centrocampista, che hanno lasciato poco fa il centro sportivo. Clima disteso, si va verso un nuovo accordo con ingaggio annuale compreso tra i 3,5 e i 4 milioni. L’obiettivo della Roma è ottenere la firma fino al 2026.