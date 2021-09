Chiesa re del calciomercato, la tripla offerta che agita la Juventus

Federico Chiesa si sta confermando uno degli uomini di punta nella Juventus. L’attaccante è finito nel mirino di tre big europee

Federico Chiesa è sinonimo di qualità, talento e corsa. Un profilo raro sulla scena italiana e non solo, capace di devastare e scatenare il panico sulla fascia per poi restare comunque lucido negli ultimi trenta metri. Un talento che ora non resta confinato solo agli elogi italiani e in Serie A, ma che ottiene sempre più risalto all’estero. E sul calciomercato, questo è chiaro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

È quasi superfluo sottolineare come Chiesa rivesta un ruolo essenziale nello scacchiere della Juventus per presente e futuro. La sua duttilità e le sue qualità tecniche potrebbero presto essere un perno da cui ripartire per i bianconeri. Le big, però, non stanno a guardare e preparo l’assalto al calciatore della Vecchia Signora.

Tutti pazzi per Chiesa: il triplo assalto sul calciomercato gela la Juventus

Chiesa è un nome caldissimo sul calciomercato e secondo quanto riporta ‘fichajes.net’ sono tre in particolare le squadre pronte a darsi battaglia per ottenere le sue prestazioni. Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco sono in primissima fila e con un budget da 100-120 milioni per strappare il calciatore alla Juventus. Uno scenario che sicuramente va tenuto in considerazione sul calciomercato: l’ex Fiorentina scatena l’interesse delle big e la Vecchia Signora ora è costretta a difendersi.