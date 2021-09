Dybala ceduto a gennaio | Offerta irrinunciabile alla Juventus

Clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Niente rinnovo per Dybala, cessione a cifra shock

Non c’è pace per Paulo Dybala. Protagonista di un ottimo avvio di gara condita dal contro la Sampdoria, l’attaccante argentino della Juventus è dovuto uscire già nel primo tempo per un infortunio muscolare che lo terrà fuori fino alla sosta per le Nazionali. Il numero 10 bianconero, peraltro, continua ad avere problemi anche fuori dal campo. La trattativa tra il suo rappresentante Antun ed il club torinese per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fatica a decollare vista la distanza tra domanda e offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Le big di tutta Europa, ed in particolare il Barcellona, sono già pronte ad approfittarne per prenderlo a costo zero in estate. Ma c’è chi prova a giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Don Balon’, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per il cartellino di Dybala. Un’offerta faraonica che sarebbe quasi impossibile da rifiutare per la Juve.