L’ombra della Juve sul big dell’Inter | “Vedremo come finirà”

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il futuro del big sul calciomercato. L’Inter resta in attesa di sciogliere ogni dubbio

Il futuro di Marcelo Brozovic e dell’Inter resta in bilico. Il centrocampista croato è riuscito a imporsi come epicentro assoluto dei nerazzurri. Nel ruolo di mediano davanti la difesa, infatti, il croato è una garanzia per Simone Inzaghi. Nonostante ciò, il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e la scadenza è fissata a giugno del 2022. Una situazione che impone la massima attenzione da parte dei nerazzurri che dovranno blindare il loro gioiello, nel mirino dei maggiori club internazionali. E anche della Juventus, che non smette di seguire il calciatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, regalo dall’Inter | Prestito secco a gennaio

La Juventus monitora la situazione di Brozovic: doppio annuncio

Ieri il croato non ha giocato la sua partita migliore, anzi si è visto forse il peggior Brozovic da inizio stagione. In ogni caso, la Juventus resta alla finestra, anche perché a Massimiliano Allegri manca proprio un calciatore con quelle caratteristiche. Oggi a ‘Top Calcio 24’ è arrivato un doppio annuncio sul centrocampista: “Brozovic? Vedremo come finirà con il rinnovo. Juve? Sarebbe un giocatore perfetto per loro”, afferma Alfio Musmarra. Caronni poi raddoppia: “Sarebbe grasso che cola vista la situazione della Juve a centrocampo”.