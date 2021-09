Calciomercato Juventus, regalo dall’Inter | Prestito secco a gennaio

Dal campo al mercato, la rivalità tra Inter e Juventus non conosce limiti ma proprio la sessione di trasferimenti di gennaio potrebbe regalare sorprese. Spunta un nuovo affare

L’attacco della Juventus ha subito un inevitabile depotenziamento con l’addio di Cristiano Ronaldo in coda al mercato estivo e il successivo arrivo in extremis del giovane Moise Kean. Una soluzione questa, che non può inevitabilmente apportare lo stesso numero di reti e soluzioni offensive di CR7, ma che proverà ad integrarsi al meglio con Morata e Dybala. A gennaio però l’aiuto giusto per il club di Agnelli potrebbe arrivare dalla sessione invernale di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, occhi in casa Inter per l’attacco: idea Pinamonti

Nello specifico il radar della Juventus sembra aver centrato l’obiettivo su Andrea Pinamonti, almeno stando a quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’. L’attaccante italiano è di proprietà dell’Inter ma sta vivendo un prestito all’Empoli, compagine impegnata nella lotta salvezza, con la quale si è anche finalmente sbloccato dal punto di vista realizzativo. In caso di spinta dei bianconeri Pinamonti potrebbe così lasciare già a gennaio la Toscana ma l’Inter non scende al di sotto dei 12 milioni di euro di richiesta fissa, o al limite aprirebbe ad un addio in prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri vorrebbero quindi incamerare quella cifra, mentre la Juventus gradirebbe una cessione in prestito secco, e dunque senza obbligo.