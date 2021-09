Osimhen oro di Napoli, il prezzo bomba che infiamma il calciomercato

Victor Osimhen continua a stupire con la maglia del Napoli. I riflessi sul calciomercato sono inevitabili: il prezzo sale e le big sono pazze di lui

Victor Osimhen sta mettendo a ferro e fuoco le difese avversarie in quest’inizio di stagione. Agli ordini di Luciano Spalletti, il bomber sta crescendo a dismisura, anche aiuto dalla solida impalcatura di gioco del Napoli. I partenopei vincono e convincono lì in testa alla classifica; macinano gioco e gol, per la gioia di Osimhen, esaltato in un contesto del genere, dopo una prima stagione di ambientamento e con qualche stop di troppo.

A settembre l’ex Lille ha giganteggiato come uno dei migliori bomber in circolazione sulla scena internazionale. Per lui 6 gol in 5 partite e come lui solo Karim Benzema. E poi basta. Alle loro spalle, un certo Erling Haaland che, oltre alle difese, sta facendo impazzire il calciomercato internazionale. Insomma, la crescita di Osimhen è sotto gli occhi di tutti e ha riflessi immediati anche sul prezzo del suo cartellino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Napoli, raddoppia il prezzo di Osimhen: tutti in fila

Il Napoli ha tutta l’intenzione di puntare sul suo bomber, non ci sono dubbi. Eppure, il calciomercato non dorme mai, soprattutto per profili del genere. Alcune delle maggiori big internazionali sono già in fila per accaparrarsi la punta. Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, le squadre inglesi sono molto interessate.

Oggi, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le maggiori pretendenti sono Chelsea, Manchester United e City (come già anticipato da calciomercatonews.com), PSG e il Real Madrid. Parallelamente il prezzo del calciatore è sempre più alto, addirittura raddoppiato. Dai 60 milioni spesi per prelevarlo dal Lille, ora si parla già di 120. Tanti, come gli anni di contratto del calciatore con il Napoli: accordo fino al 2025 e che potrebbe essere prolungato. Secondo quanto riporta la Rosea, infatti, l’intenzione è di allungarlo di un anno, fino al 2026. Chiaro sintomo di come il Napoli voglia blindare, e ci mancherebbe, il suo tesoro.