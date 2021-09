Napoli, ora tutti pazzi per Osimhen: doppio assalto dalla Premier League

Victor Osimhen è finalmente esploso con la maglia del Napoli, il bomber nigeriano nel mirino dei top club inglesi.

Sei reti nel mese di settembre in tutte le competizioni, in Europa soltanto Benzema come lui. Victor Osimhen, dopo le difficoltà della prima stagione, si è finalmente preso il Napoli e trascina gli azzurri di Spalletti in testa alla classifica. Anche ieri contro il Cagliari, prestazione super per il nigeriano, con il gol dell’1-0 e il rigore procurato per il raddoppio. Un rendimento che sta confermando tutto il bene che si diceva su di lui al momento dell’acquisto e che lo rende, adesso, appetibile per i top club.

Napoli, la Premier League su Osimhen: ci pensano Liverpool e Manchester City

Secondo il portale iberico ‘fichajes.net’, il bomber sarebbe finito nel mirino del Liverpool e del Manchester City. Sia i ‘Reds’ che i ‘Citizens’ sanno che si tratta di un profilo futuribile, visti i suoi appena 22 anni e con il potenziale per essere un centravanti di livello assoluto. Il Liverpool ci aveva già pensato ai tempi del Lille. Il Napoli, al momento, non intende certo privarsi del suo bomber principe, per il quale ha investito molto, ma presto potrebbero arrivare offerte piuttosto consistenti.