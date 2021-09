Trattativa choc per Haaland in Serie A: mossa decisiva del presidente

Erling Haaland nel mirino di calciomercato della Serie A, conferma sulla trattativa a sorpresa: la mossa che spiazza tutti.

Una forza della natura, una media praticamente di un gol a partita da quando veste la maglia del Borussia Dortmund e anche prima quando, implacabile, vestiva quella del Salisburgo. Ha solo 21 anni ma si sa già che Erling Haaland è destinato a marchiare a fuoco i prossimi anni del calcio internazionale, bomber tra i più ambiti in tutto il mondo. Per ora, i gialloneri fanno muro e non intendono privarsene. Ma il norvegese è finito anche nel mirino della Serie A, con conferme su una trattativa clamorosa.

Haaland, il retroscena: è stato a un passo dal Napoli

La squadra che è stata vicinissima a mettere le mani su di lui è stata il Napoli. Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, gli azzurri, nella primavera del 2019, avevano trovato l’accordo con il Salisburgo, sulla base di circa 25 milioni di euro. Il presidente partenopeo De Laurentiis però decise di frenare, immaginando che le richieste di ingaggio che sarebbero arrivate da Raiola, agente dell’attaccante, sarebbero state complicate da gestire per le casse del club. In seguito, su suggerimento di Giuntoli, il numero uno azzurro si è poi messo sulle tracce di Victor Osimhen. Il resto, come si suol dire, è storia.