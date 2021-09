Vuole una big: il no al Tottenham accende il calciomercato Juventus

Il no al Tottenham di Fabio Paratici nasconde la voglia di trasferirsi in una big: occhio alla Juventus

L’addio di Pau Torres al Villarreal è stato solo rimandato. Le prestazioni del giovane difensore del Villarreal non sono certo passate inosservate. In estate il Tottenham di Paratici ha messo sul piatto un’offerta complessiva di circa 55 milioni di euro. Offerta importante che, però, non è stata presa in considerazione dal calciatore. Dietro alla scelta di dire no agli Spurs – come riporta ‘As’ – ci sarebbe la volontà di aspettare una proposta più importante.

Tra le squadre che monitorano la situazione di Pau Torres c’è certamente il Real Madrid, che la prossima estate si tufferà sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale. Attenzione, però, al ritorno di fiamma della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con l’età che avanza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ma anche con l’interesse vivo del Chelsea per de Ligt. In estate non è da escludere dunque una rivoluzione in difesa.