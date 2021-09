Calciomercato Juventus, de Ligt più Kulusevski | Offerta shock

La Juventus potrebbe privarsi di de Ligt e Kulusveski, molto ambiti in Premier League specialmente dall’ex Paratici

La Juventus e, più in generale la Serie A, hanno diversi giocatori che interessano in Premier League. Specialmente al Tottenham, dov’è approdato l’ex direttore sportivo Fabio Paratici che ha già effettuato spese in Italia puntando su Gollini. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, sono altri i giocatori che gli Spurs vorrebbero acquistare. Su tutti Dejan Kulusevski e Matthijs de Ligt, i quali non stanno vivendo un grandissimo periodo alla Juve, che ha conquistato da poco le prime vittorie in campionato.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Pirlo offerto in panchina. Sfida a Rudi Garcia

Juventus, offerta del Tottenham per de Ligt e Kulusevski

Il costo di Kulusevski si aggira intorno ai 35 milioni di euro, che il Tottenham sarebbe disposto a pagare. Lo svedese non è mai tornato ai livelli di Parma e la Juventus potrebbe privarsene. Poi c’è de Ligt, che è ambito da tutti i top club europei: tra cui il Chelsea, e potrebbe a breve arrivare un’offerta da 100 milioni anche da parte degli Spurs. Paratici inoltre avrebbe già pronto il ‘piano B’: Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto nel 2023. Per ovvi motivi, gli acquisti del serbo e di Kulusevski sarebbero più ‘semplici’ rispetto a quello di de Ligt. Ma la Juve potrebbe incassare quasi 140 milioni da due cessioni.