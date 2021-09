Juventus a 3 punti dall’Inter, Napoli e Milan in testa | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della sesta giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Napoli e Lazio: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Venezia e Torino, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. In questo turno di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nell’anticipo tra Inter e Atalanta, Maresca annulla un gol a Piccoli perché il pallone era uscito dal terreno di gioco a inizio azione. Ben tre i rigori concessi dopo aver rivisto le immagini sul monitor a bordocampo: Doveri in Genoa-Verona per fallo di Maksimovic su Simeone, Giacomelli in Empoli-Bologna per l’intervento di Theate su Henderson e Ghersini in Udinese-Fiorentina per il contatto tra Wallace e Bonaventura. Tolto invece il penalty al Sassuolo contro la Salernitana da Giua: non c’è fallo di Gagliolo su Frattesi.

Serie A, sesta giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Spezia-Milan 1-2

Inter-Atalanta 2-3

Genoa-Verona 3-2

Juventus-Sampdoria 3-2

Empoli-Bologna 3-2

Sassuolo-Salernitana 2-0

Udinese-Fiorentina 0-0

Lazio-Roma 3-2

Napoli-Cagliari 2-0

Venezia-Torino stasera

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino* 7, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Spezia 4, Venezia* 3, Cagliari 2, Salernitana 1.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Napoli punti 16, Milan 16, Atalanta 14, Inter 13, Lazio 11, Juventus 10, Roma 10, Fiorentina 9, Empoli 9, Bologna 8, Genoa 8, Torino* 7, Udinese 7, Sassuolo 7, Sampdoria 5, Spezia 4, Verona 4, Venezia* 3, Cagliari 2, Salernitana 1.

*Una partita in meno