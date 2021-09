Calciomercato, preallertato Gattuso | Cambio in panchina

Possibile cambio in panchina in casa Newcastle, c’è anche Gattuso tra gli eventuali sostituti di Bruce

Periodo di riflessione in casa Newcastle. L’andamento in Premier League del club bianconero è al di sotto delle aspetattive dopo 3 pareggi e 3 sconfitte raccolte finora. In Inghilterra, però, i tabloid informano che il manager Steve Bruce non rischierebbe l’esonero fino allo scontro diretto di sabato prossimo contro il Wolverhampton. La data decisiva, quindi può essere il 2 ottobre. Qualora non dovesse arrivare la vittoria, la dirigenza potrebbe optare per il cambio di panchina sfruttando così le due settimane di pausa per le nazionali.

Esonero dietro l’angolo per Bruce al Newcastle, c’è Gattuso per la panchina

Tra i nomi vagliati dal Newcastle per il possibile dopo Bruce ci sarebbe anche l’italiano Gennaro Gattuso. Il tecnico è attualmente fermo dopo gli anni altalenanti sulla panchina del Napoli.