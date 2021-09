Torna lo spettro esonero: spunta un ex per il futuro della panchina

Di Carlo di nuovo a rischio esonero a Vicenza. I veneti hanno incassato un’altra sconfitta a Ferrara: in tribuna anche il possibile sostituto del tecnico

Diventa sempre più traballante la panchina di Domenico Di Carlo. Dopo la fiducia riservatagli dalla società, il suo Vicenza ha incassato altre due sconfitte contro Pisa e SPAL. La squadra è ancora a ferma a zero punti in classifica e la situazione inizia a farsi sempre più complicata.

Come riportato da ‘SerieBnews.com‘, torna così lo spettro esonero, e il possibile sostituto di Di Carlo è stato avvistato questa sera sulle tribune del ‘Mazza’ di Ferrara: CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO.