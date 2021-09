Pazza idea di calciomercato | Insigne più Pellegrini a costo zero

Clamorosa indiscrezione di calciomercato. Un top club sogna il doppio colpo a costo zero: Pellegrini dalla Roma e Insigne dal Napoli

La crisi economica dovuta al coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio ha fatto sì che molti club stiano guardando con interesse ai giocatori in scadenza di contratto. Nelle prossime sessioni di calciomercato i cambi di maglia clamorosi – come quello di Calhanoglu passato dal Milan all’Inter – potrebbero essere all’ordine del giorno. Sono tanti i top player in Serie A il cui accordo scade a giugno che fanno gola alle big italiane e straniere. Mentre vanno avanti le trattative per i rinnovi, c’è chi pianifica già i colpi a costo zero. Due nazionali Azzurri, in particolare, sono finiti nel mirino della stessa squadra: stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini e di Lorenzo Insigne.

Calciomercato Roma e Napoli, la situazione di Pellegrini e Insigne

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’, il Barcellona sarebbe interessato a portare Insigne e Pellegrini al ‘Camp Nou’ da svincolati in estate. L’attaccante esterno del Napoli andrebbe a prendere il posto in rosa di Messi, mentre il centrocampista della Roma sarebbe l’erede di Busquets. In realtà la situazione dei giocatori è ben diversa: se da un lato ad oggi non ci sono stati passi avanti per il rinnovo del capitano dei partenopei, dall’altro come vi abbiamo già raccontanto, Pellegrini è vicino a siglare un nuovo contratto con la Roma. Il giocatore vuole restare nella Capitale e in settimana è previsto un nuovo incontro per limare gli ultimi dettagli.