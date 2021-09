Gesto di Zaniolo messo a referto: ecco cosa rischia dopo il Derby

Il gesto di Zaniolo verso i tifosi della Lazio è stato messo a referto: a decidere sarà il Giudice Sportivo. Ecco cosa rischia

Finale incandescente ieri all’Olimpico al termine del derby tra Lazio e Roma, vinto dalla squadra di Sarri per 3-2. Oltre alle scintille in campo, non è sfuggito il gesto di Nicolò Zaniolo rivolto ai tifosi biancocelesti all’uscita dal terreno di gioco. Una reazione che sta facendo discutere e che potrebbe avere ripercussioni per il giocatore giallorosso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato dall’ANSA, infatti, la reazione di Zaniolo è stata messa a referto dagli ispettori della procura federale. A decidere sull’episodio sarà il giudice sportivo della Serie A. Il talento della Roma potrebbe essere sanzionato solo con una multa, ma rischia anche la squalifica. La decisione è attesa nelle prossime ore.