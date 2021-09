Inter, Marotta apre al colpo a zero: “E’ un giocatore interessante”

Le dichiarazioni di Beppe Marotta, Amministratore delegato dell’Inter, prima del match con l’Atalanta valevole per la sesta giornata di Serie A

Beppe Marotta ha parlato a ‘Dazn’ prima di Inter-Atalanta. Toccato l’argomento calciomercato, vista la domanda in merito all’interesse per Onana in scadenza con l’Ajax a giugno 2022 e obiettivo dei nerazzurri (ma anche del Napoli) per il post Handanovic: “Sappiamo che Ausilio è attivo nel monitorare quelle che sono le possibilità che il mercato offre. Sicuramente Onana è un portiere interessante, ma non dimentichiamo che abbiamo già Handanovic che è molto forte”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Battuta sulla Juventus e Mentana nella bufera: furia sui social

Chiosa poi su Interspac e le prospettive future del club: “Di questa iniziativa di Cottarelli se n’è parlato tanto a livello mediatico, sicuramente dimostra che c’è tanta passione e amore per l’Inter. Ma ricordiamo che c’è una proprietà ancora presente che ha investito molto nell’Inter. Oggi il club è in una situazione tranquilla, anche se magari non si potranno più fare grandissimi investimenti. La famiglia Zhang vuole continuare a vincere, quindi credo che a loro bisogna portare rispetto”, ha concluso l’Ad dell’Inter.