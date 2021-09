Calciomercato Napoli, Spalletti sfida l'Inter per il colpo gratis

Oltre a contendersi la vetta della Serie A, Inter e Napoli sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato dei parametro zero

Rispettivamente prima e seconda forza della Serie A, Napoli e Inter sono pronte a darsi battaglia per la vetta del campionato, ma non solo. Da sempre molto vigile sul calciomercato dei calciatori in scadenza, il club nerazzurro ha già messo nel mirino diversi profili sotto contratto fino al 30 giugno del 2022. L’operazione Calhanoglu è solo uno degli ultimi esempi di questa politica societaria, ma già dalla scorsa estate Ausilio e Marotta hanno provato a gettare le basi in vista della prossima stagione, trattando in maniera molto concreta André Onana. A inizio agosto, vi avevamo raccontato dell’inserimento di un altro club italiano sul portiere dell’Ajax.

A distanza di poco più di un mese, Calciomercato.it è in grado di confermare il forte interessamento dei partenopei per il portiere 25enne. Luciano Spalletti è pronto a fare lo sgambetto alla sua ex squadra, ma non è sicuramente l’unico allenatore interessato al giocatore.

⚽️ https://t.co/VdiktdtZ9x #Onana mette in stand-by il #Lione, ma #Bosz resta in pressing sul suo ex giocatore.. L’#Inter resta vigile per prenderlo a zero, ma si è inserito un altro club italiano ✍🏻 @danieletrecca https://t.co/43QbOf2xyb — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 3, 2021

In virtù del contratto in scadenza a giugno 2022, Onana a partire da febbraio potrà firmare con altri club e proprio per questo ha calamitato su di sé le attenzioni di squadre francesi, inglesi e spagnole.