Calciomercato Juventus, il big saluta | Pioggia di offerte, duello con l’Inter

La Juventus continua a seguire con grande attenzione il big sul calciomercato. Piovono le offerte, c’è anche l’Inter sul calciatore

La Juventus studia il calciomercato, alla ricerca di profili adatti a completare la rosa di Massimiliano Allegri e innalzando il livello complessivo della squadra. I bianconeri cercano qualità, soprattutto dalla trequarti in su, e colpi giovani dagli ingaggi non troppo elevati, in piena aderenza alla linea societaria di acquisti. Un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri è sicuramente Joao Felix.

Il fantasista non sta decollando nella sua avventura all’Atletico Madrid di Simeone, sia per qualche equivoco tattico sia per la concorrenza con cui ha a che fare in Spagna. Se le cose dovessero continuare così, potrebbe arrivare la cessione per volontà dello stesso calciatore. Un’eventualità che le maggiori big internazionale coglierebbero con grande favore. Gli interessamenti per un talento con le sue qualità, di certo, non possono mancare. E in Italia, c’è chi è pronto a mettersi in fila pur di arrivare al ragazzo.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter piomba su Joao Felix: pioggia di offerte

Un nome come quello del portoghese in odore di trasferimento fa esplodere diverse big per accaparrarselo. In Italia, oltre alla Juventus, secondo quanto riporta ‘el gol digital’, c’è anche l’offerta dell’Inter. I nerazzurri, in caso di addio di Lautaro Martinez, potrebbero puntare forte proprio su Joao Felix. Un’altra possibilità per il ragazzo arriva direttamente dall’Inghilterra. Il Liverpool, infatti, punta il calciatore per il suo attacco, ovviamente a partire da giugno 2022. Turbolenza attorno al futuro di Joao Felix, c’è la fila per le big italiane, pronte a sfidarsi per portarlo in Serie A.