Calciomercato Juventus, scaricato da Allegri | Offerti 60 milioni per Chiesa

Federico Chiesa, secondo le ultime dalla Spagna, potrebbe lasciare la Juventus sul calciomercato. Valutazione da 60 milioni

Federico Chiesa, al netto di qualche recente errore, sembra in netta crescita nell’arco della sua carriera. Euro 2020 ha restituito al calcio italiano un calciatore magnifico, in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Non solo dribbling, ma anche gol, assist e ritmi altissimi. Un calciatore moderno e che dovrà affermarsi anche nella Juventus, qualsiasi sia il modulo scelto da Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

In un inizio di stagione complicatissimo per i colori bianconeri, però, c’è anche chi parla di possibile addio per l’attaccante ex Fiorentina. In particolare, Chiesa ha avuto poco spazio e non è riuscito a brillare agli ordini di Allegri: ciò potrebbe portarlo a cambiare aria. In Spagna si spingono oltre, mettendo in luce una posizione non più centrale dell’attaccante nella Juventus.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino di Ancelotti: cifre e dettagli

E così sul calciatore sarebbe piombato anche il Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, l’attaccante sarebbe uno degli attaccanti nel mirino della dirigenza dei Blancos e di Carlo Ancelotti. Vista la situazione alla Juventus e nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a Kylian Mbappe, Chiesa potrebbe essere il nome giusto. Non rappresenta, dunque, una priorità per il Real Madrid, ma un’opzione che potrebbe surriscaldarsi nelle prossime settimane, con una possibile offerta sul tavolo. La valutazione del calciatore, infatti, è sui 60 milioni di euro. Un’eventualità che il Real studia con estrema attenzione.