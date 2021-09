Svolta Juventus | “Raiola ha mandato pieno per la cessione”

Grandi manovre in casa Juventus, i bianconeri pensano ad una cessione eccellente e si affidano alle mani di Raiola.

La rifondazione in casa Juventus è ufficialmente partita con l’addio di Cristiano Ronaldo. Nelle prossime sessioni di mercato, i bianconeri cambieranno decisamente volto, puntando a un rinnovamento totale per aprire un nuovo ciclo. Urgenza resa ancora più evidente dall’avvio a dir poco claudicante in campionato. Ma tra gli addii che potrebbero concretizzarsi, ne spunta anche uno a sorpresa e a condizioni ancora più inattese.

Juventus pronta all’addio di de Ligt, via anche a prezzo di saldo: le cifre

La Juventus starebbe infatti seriamente pensando alla partenza di de Ligt. Per l’olandese, due anni fa, era stato fatto un grande investimento per prelevarlo dall’Ajax. Ma il giocatore non convince Allegri e, ad ogni buon conto, rappresenta uno dei profili che potrebbe permettere di monetizzare maggiormente. Al punto che, secondo il giornalista Paolo Ziliani, sarebbe stato dato mandato a Raiola di provvedere alla sua cessione: “L’idea è sostituirlo con Romagnoli a zero, vanno bene anche 35-40 milioni di euro“. Una cifra decisamente al ribasso rispetto agli oltre 70 milioni spesi per acquistarlo.