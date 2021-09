La Juventus si aggrappa ai suoi attaccanti, strategia delineata sul mercato

In questo inizio di stagione da incubo, le note liete per la Juventus sono rappresentate dalla coppia Morata-Dybala: la strategia sul mercato

Due punti in classifica in quattro giornate, non si può salvare nessuno in casa Juventus. Nessuno, o quasi. Già, perché la coppia d’attacco formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala ha dato buone risposte e sembra dare ampie garanzie per il futuro. Lo spagnolo è sicuramente l’uomo più in forma dei bianconeri ed è reduce da un filotto di tre partite consecutive a segno. Sia contro il Napoli che contro il Milan è stato l’ex Real Madrid ha sbloccare il risultato, anche se entrambe le volte non è stato sufficiente per garantire la vittoria alla sua squadra. L’argentino, invece, ha ritrovato quella centralità smarrita con l’arrivo di Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri gli ha affidato la leadership tecnica della squadra. La Juve ha già una strategia per i suoi due attaccanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo | Si cerca lo sconto per Morata

La galoppata che ha portato al vantaggio bianconero contro il Milan ha illuso i tifosi, che speravano di trovare la prima vittoria stagionale in campionato. Non è bastato Alvaro Morata, che oltre al gol è stato protagonista di una prestazione di primissimo livello contro il ‘Diavolo’. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus sarebbe contenta dello spagnolo ed in estate tratterà con l’Atletico Madrid per avere uno sconto sul riscatto fissato a 35 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sensazioni positive anche per il compagno di reparto di Alvarito, Paulo Dybala. Sempre secondo la ‘Rosea’, la volontà della Juventus resta quella di rinnovare il contratto con l’argentino per affidargli l’attacco bianconero ancora per molti anni. In programma ci sarebbero già degli incontri con l’entourage della ‘Joya’, che intanto si gode la fiducia di Massimiliano Allegri sul rettangolo verde. La ‘Vecchia Signora’, per uscire da questa paludosa crisi di risultati, si affida alla propria coppia d’attacco: Morata e Dybala sono i più in palla dei bianconeri.