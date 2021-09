La decisione di Allegri su de Ligt e Chiesa per la sfida allo Spezia

Probabili formazioni Serie A: da Inter e Milan alla Juventus. Ecco la decisione di Allegri su de Ligt e Chiesa

Prosegue senza sosta il campionato di Serie A. Archiviata la quarta giornata con la vittoria del Napoli, nuova capolista solitaria, si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. In campo oggi Bologna-Genoa, Inter e Atalanta. Domani toccherà al Milan e alla Juventus, con Allegri che è alle prese con i ‘casi’ de Ligt e Chiesa. Ecco le probabili formazioni della quinta giornata di Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Probabili formazioni Serie A: tutte le scelte del turno infrasettimanale

BOLOGNA-GENOA (martedì 21 settembre, ore 18.30)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Indisponibili: Kingsley, Schouten.

Squalificati: nessuno.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Badelj, Touré, Rovella, Fares; Destro, Pandev. All. Ballardini.

Indisponibili: Caicedo, Ekuban, Sturaro, Biraschi

Squalificati: nessuno.

ATALANTA-SASSUOLO (martedì 21 settembre, ore 20.45)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Indisponibili: Hateboer, Muriel.

Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Harroui; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca. All. Dionisi.

Indisponibili: Obiang, Romagna.

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA-INTER (martedì 21 settembre, ore 20.45)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Pulgar

Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal

Squalificati: nessuno.

SALERNITANA-VERONA (mercoledì 22 settembre, ore 18.30)

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Castori.

Indisponibili: Aya, Capezzi, Ruggeri

Squalificati: nessuno.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Indisponibili: Frabotta, Ruegg, Veloso.

Squalificati: nessuno.

SPEZIA-JUVENTUS (mercoledì 22 settembre, ore 18.30)

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov; Ferrer, Maggiore, Sala, Bastoni; Salcedo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

Indisponibili: Agudelo, Colley, Erlic, Sena.

Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. All. Allegri.

Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Morata.

Squalificati: nessuno.

CAGLIARI-EMPOLI (mercoledì 22 settembre, ore 20.45)

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.

Indisponibili: Ceter, Faragò, Godin, Ladinetti, Rog, Strootman.

Squalificati: Zappa.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso. All. Andreazzoli.

Indisponibili: Fiamozzi.

Squalificati: nessuno.

MILAN-VENEZIA (mercoledì 22 settembre, ore 20.45)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

Indisponibili: Bakayoko, Calabria, Giroud, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic

Squalificati: nessuno.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Indisponibili: Ala-Myllymaki, Fiordilino, Lezzerini

Squalificati: nessuno.

SAMPDORIA-NAPOLI (giovedì 23 settembre, ore 18.30)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

Indisponibili: Gabbiadini.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens.

Squalificati: nessuno.

TORINO-LAZIO (giovedì 23 settembre, ore 18.30)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric.

Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Praet, Verdi, Zaza

Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Indisponibili: Adekanye.

Squalificati: nessuno.

ROMA-UDINESE (giovedì 23 settembre, ore 20.45)

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Vina.

Squalificati: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.

Indisponibili: Nestorovski, Udogie.

Squalificati: nessuno.