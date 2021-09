Battuta sulla Juventus e Mentana nella bufera: furia sui social

Intervenuto al seminario online organizzato da Interspac, il giornalista Enrico Mentana si è lanciato in una battuta con protagonista la Juventus, poco gradita dagli stessi tifosi bianconeri

A margine del progetto Interspac di Carlo Cottarelli è intervenuto anche il giornalista e noto tifoso dell’Inter, Enrico Mentana, che nel corso del dibattito per parlare di tifo sano ha tirato in ballo anche la Juventus con dichiarazioni che hanno fatto prontamente scalpore: “Il tifo deve essere rispetto per l’avversario, accettazione e tutte queste belle cose. Anche io mi commuovo quando vedo persone che sfidano intemperie e quant’altro di peggio per arrivare dove ci sono condizioni di vita migliori e magari indossano magliette dell’Inter o di altre squadre. A parte quella della Juve, che la mettono così avranno la certezza di non essere espulsi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Una affermazione quella di Mentana che ha scatenato le reazioni social dei tifosi:

#Mentana parla di calcio inclusivo e poi vomita odio sulla Juve. — TopItaliaNews24 (@topitalianews24) September 25, 2021

Quando guardi un notiziario di informazione, dai sempre fiducia a chi, rivolgendosi a milioni di cittadini, è corretto, debba porsi, doverosamente, (almeno in pubblico), senza mostrare influenza di alcun tipo o amene faziosità! Poi c’è #Mentana… — kemist (@kemist72) September 25, 2021

#Mentana non doveva toccare la #Juve, per il resto tutto bene😭 — Pietro (@Hepicuro) September 25, 2021

#Mentana…ha sparato la mentenata…nel covo dei finti irrilevanti…!!! — Silvia Prato (@SilviaPrato1) September 25, 2021

#Mentana

Credevo fosse una persona un tantino superiore.

Non si finisce mai di imparare. — [email protected] (@DinoiFanio) September 24, 2021

Bruttissime le offese a #Mentana si può scrivere se ti piace o meno senza offendere. Stupidi — cesare (@cesarebrogi1) September 25, 2021