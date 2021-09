Mourinho scatenato: che frecciata all’arbitro Rapuano

Jose Mourinho si è letteralmente infuriato per l’espulsione di Pellegrini, definendola “ridicola”: che frecciata all’arbitro sui social

Vittoria amara per la Roma contro l’Udinese. I giallorossi sono tornati al successo grazie al gol di Abraham nel primo tempo, ma nel finale hanno perso Pellegrini. Il trequartista romano è stato espulso per doppia ammonizione e il secondo giallo ha scatenato l’ira di Mourinho in campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo ‘Special One’ lo ha successivamente definito “ridicolo” ed è, poi, tornato sulla questione con un post polemico – contro l’arbitro Rapuano – sul proprio profilo Instagram: “Giocare dopo una sconfitta non è mai facile e vincere di nuovo è una grande sensazione. Anche se qualcuno ha deciso di essere protagonista (riferimento al giudice di gara, ndr)”.