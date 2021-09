Roma-Udinese, niente derby per Pellegrini: la ‘reazione’ di Mourinho

Lorenzo Pellegrini salterà il derby con la Lazio in programma domenica alle 18 e valevole per la sesta giornata di Serie A

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Roma vince, soffrendo, contro l’Udinese e sale a quota 12 punti dopo le prime cinque giornate. Non sorride, però, Lorenzo Pellegrini. Il capitano dei giallorossi ha rimediato una espulsione per doppio giallo che lo costringerà a saltare il derby con la Lazio in programma domenica alle 18. Il rosso inflitto a Pellegrini al novantesimo fa discutere, poiché le immagini dimostrano che l’arbitro Rapuano è stato troppo severo nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: l’annuncio di Tiago Pinto

Il giocatore è stato applaudito dai tifosi, comprendendo il momento e l’amarezza del numero 7 obbligato a rinunciare alla partita più sentita della stagione. La reazione di Mourinho è stata invece quella prevista, ovvero furiosa. Pellegrini è uno degli intoccabili, se non l’intoccabile per eccellenza e non averlo in un match così delicato fa davvero male.