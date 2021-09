Cosa manca al rinnovo di Dybala? L’annuncio di Nedved

Pavel Nedved, dirigente bianconero a pochi minuti da Spezia-Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN per fare il punto

A margine del calcio d’inizio di Spezia-Juventus ha preso la parola Pavel Nedved, che ha tracciato il quadro della situazione attuale della squadra di Allegri ai microfoni di ‘Dazn’: “Preoccupazione solo per i punti che non abbiamo raccolto. Vedo comunque positività nelle prestazioni, soprattutto nell’ultima dove abbiamo giocato meglio che in Champions. Non siamo stati concentrati quando la palla era ferma. Mi aspettavo più da Chiesa? No, sta facendo molto bene. È tornato dalla nazionale con un infortunio. Oggi dovrebbe giocare e perciò è già pronto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

RINNOVO DYBALA – “Siamo contenti di quello che sta facendo Dybala, ottime prestazioni da leader. Con la firma stiamo proseguendo con le trattativa. Ora si gioca tanto e dobbiamo trovare il momento giusto per chiudere l’operazione. Stiamo trattando, stiamo proseguendo bene, siamo fiduciosi ma manca qualcosina”.