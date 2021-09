CMIT TV | Juventus, Della Valle: “C’è un problema da risolvere”

Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’ è intervenuta alla Tv di Calciomercato.it per parlare della Juventus. Da Allegri a Chiesa, ecco le sue parole

“Nessuno si aspettava una partenza così, è difficile dare una spiegazione”. Così ha esordito Fabiana Della Valle nel Tg delle 14 di CMIT TV. “Probabilmente Allegri ha trovato una situazione più complicata rispetto a quanto si immaginava – ha aggiunto la giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ospite quest’oggi della Tv di Calciomercato.it – L’addio di Cristiano Ronaldo e la gestione un po’ ondivaga degli ultimi anni avranno contribuito”.

CHIESA – “E’ un problema che Allegri deve per forza risolvere -ha sottolineato Fabiana Della Valle – Gli sta mandando dei messaggi precisi, come fatto in passato con altri giocatori. Credo però che bisogna anche rendersi conto della situazione attuale della Juve, che ora non può certo fare a meno di uno come Chiesa. Insieme a Dybala è il giocatore più importante. Per cui è rebus che va risolto, perché poi c’è il rischio che il ragazzo possa pagare questo momento dal punto di vista psicologico”.

ESTERNO SINISTRO – “E’ un problema atavico, che esiste da tanti anni. Un vice Alex Sandro non c’è mai stato in queste stagioni”.

MERCATO DI GENNAIO – “Al momento non mi aspetto niente dalla finestra di gennaio. La linea è già stata tracciata. Può cambiare qualcosa se situazione precipita, mi aspetto che Allegri sia il valore aggiunto tirando fuori il meglio da quello che ha”, ha concluso.